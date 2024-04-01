В Аргентине женщина попросила мясника забить ее собаку, поскольку та постарела

Сегодня в 21:20
Фото: David Moynihan/Unsplash

В аргентинском городе Ла-Плата 55-летняя женщина пришла к мясную лавку и попросила забить ее собаку — золотистого ретривера. Об этом написал MercoPress.

Аргентинка объяснила свою просьбу тем, что ее питомец состарился. Сотрудники лавки были шокированы словами женщины и вызвали полицию. Правоохранители забрали собаку у ее владелицы и передали в приют.

«Я не понимаю, в чем проблема», — заявила хозяйка пса. Она отметила, что ее отец и дед жили в сельской местности и занимались лошадьми. Когда животные становились слишком старыми, они убивали их, пояснила женщина.

«Сначала вы снимаете шкуру… затем используете мясо. Это то, что делается с животными», — добавила жительница Ла-Платы. Она утверждала, что ее псу остается жить всего несколько дней.

Позднее выяснилось, что у девятилетнего ретривера по кличке Тобиас не было никаких проблем со здоровьем. В отношении женщины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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