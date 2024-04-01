В выборной викторине в Златоусте победила теща директора ДК, где подводились итоги

Сам директор ДК так прокомментировал ситуацию: «Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс — один на миллион, который может быть». «Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и все видели, были камеры. Вы поймите — в барабане огромная масса билетов, которая весила в районе 400 килограммов, и все это мешалось», — добавил он.