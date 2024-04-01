В выборной викторине в Златоусте победила теща директора ДК, где подводились итоги

В Златоусте в викторине, проводимой в дни выборов, главный приз выиграла теща директора ДК, где подводились итоги конкурса. Об этом сообщает 74.RU.
Основным призом в викторине «Всей семьей за Златоуст» был автомобиль Lada Vesta. Его получила пенсионерка Светлана Ряснова, которая заявила, что не может поверить своему счастью и будет на машине ездить в сад.
Когда выяснилось, что Ряснова — теща главы ДК «Гайдаровец» Алексея Разумейко, который предоставил площадку для подведения итогов конкурса, в городе разразился скандал. Местный житель Сергей Костромтин сказал, что большую часть крупных призов выиграли работники клуба, среди которых жена, теща, тетя и другие родственники Разумейко. В частности, его супруга выиграла бытовую технику.
Сам директор ДК так прокомментировал ситуацию: «Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс — один на миллион, который может быть». «Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и все видели, были камеры. Вы поймите — в барабане огромная масса билетов, которая весила в районе 400 килограммов, и все это мешалось», — добавил он.
Разумейко сказал, что после поднявшейся шумихи члены его семьи решили отказаться от призов: «Выиграла супруга, выиграла теща, и они отказались от этих призов». Также он заявил, что написал увольнение об уходе с должности директора ДК.
Отдел МВД по Златоусту начал проверку в отношении возможных фальсификаций итогов лотереи.