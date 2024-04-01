В Ярославской области столкнулись поезд и пассажирский автобус. Погибли восемь человек

В селе Берендеево Ярославской области столкнулись скорый поезд и пассажирский рейсовый автобус. Погибли восемь человек, сообщило МЧС России.
По информации очевидцев, поезд, следующий из Архангельска в Москву, протаранил автобус на переезде. В результате удара автобус отбросило в столб опоры контактной сети железной дороги.
К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательных служб, прокуратуры и скорая медицинская помощь. В МЧС сообщили, что на месте работают 24 специалиста, включая психологов, и семь единиц техники.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В сети распространилась информация, что автобус с пассажирами заглох на путях. Эти сведения пока не подтверждены.
В телеграм-канале «Телеграмма РЖД» рассказали, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до автобуса было недостаточным, из‑за чего столкновения избежать не удалось.
Машинист поезда пострадал. «Информация о других пострадавших уточняется», — отметили в сообщении. Из‑за аварии задержаны четыре поезда, следующие в Москву из Архангельска, Воркуты, Абакана и Ярославля.