В Ярославской области столкнулись поезд и пассажирский автобус. Погибли восемь человек

Сегодня в 18:06
Кадр: "Новости Ярославля"/"ВКонтакте"

В селе Берендеево Ярославской области столкнулись скорый поезд и пассажирский рейсовый автобус. Погибли восемь человек, сообщило МЧС России.

По информации очевидцев, поезд, следующий из Архангельска в Москву, протаранил автобус на переезде. В результате удара автобус отбросило в столб опоры контактной сети железной дороги.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательных служб, прокуратуры и скорая медицинская помощь. В МЧС сообщили, что на месте работают 24 специалиста, включая психологов, и семь единиц техники.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В сети распространилась информация, что автобус с пассажирами заглох на путях. Эти сведения пока не подтверждены.

В телеграм-канале «Телеграмма РЖД» рассказали, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до автобуса было недостаточным, из‑за чего столкновения избежать не удалось.

Машинист поезда пострадал. «Информация о других пострадавших уточняется», — отметили в сообщении. Из‑за аварии задержаны четыре поезда, следующие в Москву из Архангельска, Воркуты, Абакана и Ярославля.

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