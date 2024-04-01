В СК обратились с просьбой проверить Манижу на оправдание терроризма

Сегодня в 17:34
Фото: из соцсетей Манижи

Соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов попросил Следственный комитет проверить певицу Манижу на оправдание терроризма. Об этом сообщают RT и Mash.

Поводом для обращения стало видео в инстаграме* артистки, в котором она размышляет о теракте в Крокусе. Карабанов считает, что в словах Манижи было «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость» к стрелявшим.

После теракта в «Крокусе» Манижа опубликовала пост с соболезнованиями родным и пострадавшим. Фонд помощи мигрантами Silsila, который основала певица, открыл группу кризисных психологов, которые были готовы бесплатно предоставить помощь в связи с терактом.

Затем артистка выложила видеообращение, в котором выразила опасения, что на таджиков и жителей Центральной Азии «обрушатся последствия» теракта (именно эта публикация и не понравилась Карабанову). Также в этом ролике Манижа раскритиковала действия силовиков по отношению к исполнителям теракта, назвав их «публичной пыткой». При этом сам теракт певица назвала «зверством».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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