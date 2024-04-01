В СК обратились с просьбой проверить Манижу на оправдание терроризма

Затем артистка выложила видеообращение, в котором выразила опасения, что на таджиков и жителей Центральной Азии «обрушатся последствия» теракта (именно эта публикация и не понравилась Карабанову). Также в этом ролике Манижа раскритиковала действия силовиков по отношению к исполнителям теракта, назвав их «публичной пыткой». При этом сам теракт певица назвала «зверством».