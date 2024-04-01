Ребенок из Бурятии умер после домашнего лечения ОРВИ парацетамолом

В Москве умер почти трехлетний ребенок, прибывший из Бурятии для трансплантации печени после передозировки парацетамолом. Об этом сообщает Минздрав.
Ребенок получил тяжелое поражение печени после домашнего лечения ОРВИ парацетамолом. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку давали в течение 2 дней 200 мг/кг.
Его экстренно бортом санавиации направили на операцию по трансплантации печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова.
Ребенка готовили к трансплантации печени, но его организм не справился. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка», — говорится в сообщении Минздрава.
В Минздраве напомнили, что перед употреблением лекарственных препаратов необходимо консультироваться с врачом. «Действие любого лекарства на организм напрямую зависит от употребленной дозы, а именно от концентрации активного вещества в организме. Ни в коем случае нельзя ее превышать, это может нанести непоправимый вред здоровью», — говорится в сообщении.