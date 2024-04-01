Ребенок из Бурятии умер после домашнего лечения ОРВИ парацетамолом

В Минздраве напомнили, что перед употреблением лекарственных препаратов необходимо консультироваться с врачом. «Действие любого лекарства на организм напрямую зависит от употребленной дозы, а именно от концентрации активного вещества в организме. Ни в коем случае нельзя ее превышать, это может нанести непоправимый вред здоровью», — говорится в сообщении.