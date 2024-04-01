adidas откажется от номера 44 в футбольной форме сборной Германии из‑за сходства с SS

adidas не будет использовать в футбольной форме сборной Германии номер 44, поскольку он похож на символику SS. Об этом сообщает «Bild на русском».
После того как adidas представил новую форму сборной ФРГ, пользователи соцсетей обратили внимание на схожесть шрифтового оформления футболки с номером 44 и символики нацистской организации.
В Немецком футбольном союзе заявили, что ни один игрок национальной сборной не будет носить номер 44. На чемпионате Европы все игроки команды ФРГ будут играть под номерами от 1 до 23.
При этом в онлайн-магазине adidas можно купить персонализированную майку со своим именем и номером. В компании заявили, что будут блокировать номер 44, а также надписи вроде Führer или Hitler. Однако клиенты могут выбрать такие фамилии, как Геббельс или Геринг.
«Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. В adidas работают люди примерно из ста стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах», — цитирует Bild представителя adidas.
Военизированные образования НСДАП Schutzstaffel функционировали с 1933 по 1945 годы. Сокращенно их обозначали как SS, в последнее время существования организации эти буквы писались в рунической форме.