Джейкоб Андерсон вспоминает ужасное прошлое в новом трейлере 2-го сезона «Интервью с вампиром»

Сегодня в 16:11
Фото: AMC+/YouTube

Стриминговый сервис AMC+ выпустил новый трейлер второго сезона сериала «Интервью с вампиром» по одноименному роману Энн Райс. Премьера следующей части саги состоится 12 мая.

В ролике герой Луиса начинает вспоминать события, связанные с девочкой Клодией и вампиром Лестатом, который обратил Луи много лет назад. В далеком 1940-м главный герой и Клодия сговорились убить Лестата.

После этого они отправляются в Европу в поисках древних вампиров — и находят в Париже театр чудовищ. Во французской столице персонажи знакомятся с Арманом, встреча с которым оборачивается тяжелыми последствиями для обоих.

Первый сезон «Интервью с вампиром» вышел на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+ в октябре 2022 года. В центре сюжета — запутанные отношения Луи и могущественного вампира Лестата.

Шоураннером сериала выступил Ролин Джонс, известный по «Подпольной империи» и «Перри Мейсону». Продюсированием проекта занималась сама Энн Райс вплоть до своей смерти, а также ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор.

Роль Луи исполняет в проекте звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клодии — Делейн Хейлс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно увидеть Ассада Замана и Эрика Богосяна.

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