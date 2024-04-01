Джейкоб Андерсон вспоминает ужасное прошлое в новом трейлере 2-го сезона «Интервью с вампиром»

Стриминговый сервис AMC+ выпустил новый трейлер второго сезона сериала «Интервью с вампиром» по одноименному роману Энн Райс. Премьера следующей части саги состоится 12 мая.
В ролике герой Луиса начинает вспоминать события, связанные с девочкой Клодией и вампиром Лестатом, который обратил Луи много лет назад. В далеком 1940-м главный герой и Клодия сговорились убить Лестата.
После этого они отправляются в Европу в поисках древних вампиров — и находят в Париже театр чудовищ. Во французской столице персонажи знакомятся с Арманом, встреча с которым оборачивается тяжелыми последствиями для обоих.
Первый сезон «Интервью с вампиром» вышел на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+ в октябре 2022 года. В центре сюжета — запутанные отношения Луи и могущественного вампира Лестата.
Шоураннером сериала выступил Ролин Джонс, известный по «Подпольной империи» и «Перри Мейсону». Продюсированием проекта занималась сама Энн Райс вплоть до своей смерти, а также ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор.
Роль Луи исполняет в проекте звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клодии — Делейн Хейлс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно увидеть Ассада Замана и Эрика Богосяна.