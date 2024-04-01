В Уфе оштрафовали школу из‑за драки учеников

Сегодня в 15:58
Фото: MChe Lee/Unsplash

В Уфе прокуратура оштрафовала на 50 тыс. рублей школу, в которой подрались подростки. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению прокуроров, потасовка стала возможной из‑за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками образовательного учреждения.

Образовательное учреждение оштрафовали по части 2 статьи 5.57 КоАП (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений).

Также были наказаны чиновники районной администрации. Прокуратура потребовала от районной администрации принять дополнительные меры, чтобы такое больше не повторялось, а на родителей школьников завели дела о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних.

В декабре 2023 года в одной из столичных школ Уфы произошла драка: четверо подростков избили 13-летнего мальчика. Тогда в МВД заявили, что причиной драки могли стать «неприязненные отношения между сверстниками».

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