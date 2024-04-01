В Орске полицейский проехал 1,5 километра на капоте при задержании воров

В одном из дворов полицейские заметили машину сообщников, которые при виде правоохранителей попытались скрыться. Тогда один из полицейских зацепился за дверь машины, но не смог удержаться на ней, а другой проехал на капоте 1,5 километра. Он разбил лобовое стекло и выстрелил в воздух, потребовав у водителя остановиться, но его просьба была проигнорирована.