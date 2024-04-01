В Орске полицейский проехал 1,5 километра на капоте при задержании воров

В Орске полицейский проехал 1,5 километра на капоте автомобиля, чтобы задержать подозреваемых в кражах. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Произошедшее могло бы стать сюжетом захватывающего фильма. Чтобы взять домушников с поличным, одному из оперативников пришлось полтора километра проехать на капоте их автомобиля и применить огнестрельное оружие», — написала она.
Подозреваемые в серии краж из дачных домов попали в поле зрения полиции в начале года, уточняет Волк. Оперативники установили личности предполагаемых преступников и выехали, чтобы их задержать.
В одном из дворов полицейские заметили машину сообщников, которые при виде правоохранителей попытались скрыться. Тогда один из полицейских зацепился за дверь машины, но не смог удержаться на ней, а другой проехал на капоте 1,5 километра. Он разбил лобовое стекло и выстрелил в воздух, потребовав у водителя остановиться, но его просьба была проигнорирована.
После этого водитель резко повернул, и полицейский сорвался с капота. Скрыться преступникам не удалось. В машине оперативники обнаружили похищенные из частных домов телевизоры, электроинструменты и бытовые предметы. Возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 УК (кража), они объединены в одно производство.
«Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщила Волк.