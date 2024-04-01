Шути Гатва спасает мир в новом трейлере «Доктора Кто»

На официальном ютуб-канале научно-фантастического сериала «Доктор Кто» появился новый трейлер предстоящего сезона шоу. Его премьера состоится 10 мая. В главной роли — Шути Гатва, известный по сериалу «Сексуальное просвещение».
Помощницей Пятнадцатого Доктора станет Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон. Героиню впервые представили в рождественском спецвыпуске «Церковь на Руби-роуд». В ролике персонажи вместе путешествуют во времена викторианской эпохи, встречают космических младенцев и спасают мир от инопланетных монстров.
Шоураннером сериала выступил Т.Дэвис, работавший над 9-м и 10-м сезонами. В актерский состав нового сезона также вошли Анайрин Барнард, Анита Добсон, Ясмин Финни, Мишель Гринидж, Джонатан Грофф, Бонни Лэнгфорд, Дженезис Линея, Джемма Редгрейв, Ленни Раш, Индира Варма и Анджела Уинтер.
«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический телесериал в истории. Первая серия вышла в 1963 году, с тех пор шоу выходило на протяжении 26 сезонов. В 2005 году франшиза была перезапущена и на данный момент включает 14 сезонов.
Проект рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 1950-х годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.