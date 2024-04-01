Издание Astra приостанавливает работу из‑за недостатка финансирования

Издание Astra заявило о приостановке работы на неопределенный срок из‑за нехватки финансирования. Об этом написала главная редакторка Astra Анастасия Чумакова.
«Два года мы существуем, выживая, а сейчас ситуация стала критической: нам пришел большой налоговый сбор, который мы не в силах покрыть, я вся в долгах и уже два года живу в палатке, мое здоровье значительно ухудшилось, но я не могу посетить врачей, так как нынешняя работа на „Астре“ не позволяет мне купить медицинскую страховку, а мои сотрудники вынуждены подрабатывать где‑то еще, чтобы обеспечить себя», — поделилась она.
«Все это время мы и я лично делали независимую журналистику в убыток себе и своим жизненным потребностям. Просто потому, что нам не все равно. Потому, что такие ценности, как свобода слова, права человека и мир — для нас важнее, чем личное благополучие», — добавила Чумакова.
Журналистка отметила, что никто, кроме читателей, не оказался готов оказывать финансовую поддержку изданию без дополнительных условий.
«За 2 года мы поняли, что почти никто, кроме читателей, поддерживать независимые издания, неготовые ради финансирования идти ни на какие компромиссы, не горит желанием, несмотря на многочисленные заявления в обратном. Некоторые предложения о помощи, которые мы получали за это время, связаны с определенными условиями, противоречащими принципам свободы слова и независимой журналистики. Но я уже неоднократно говорила, что „Астра“ никогда на такие условия не пойдет», — говорится в посте.
Главредка посетовала на предвзятость НКО, поддерживающих медиа. С ее точки зрения, они больше ценят личные связи, а не охваты и цитируемость СМИ. Чумакова отметила, что хотела бы вернуться к работе над Astra, и пообещала, что издание восстановит работу, когда ей удастся найти «достаточные для обеспечения полноценной работы редакции средства без всякий условий».
Astra была основана бывшей сотрудницей RTVi Анастасией Чумаковой 5 марта 2022 года. С того момента проект подробно освещал военные действия на территории Украины.