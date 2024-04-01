В Турции оппозиция впервые за 20 лет выиграла муниципальные выборы

Президент Турции Эрдоган признал, что его партия не получила на выборах того результата, на который надеялась, и пообещал «не пренебрегать решением народа». «Выборы, как вы знаете, являются наиболее критическими днями демократии. Воля нации проявляется в урне для голосования», — заявил президент в обращении.