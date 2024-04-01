В Турции оппозиция впервые за 20 лет выиграла муниципальные выборы

Сегодня в 10:20
Фото: Samueles/Pixabay

Оппозиционная Народно-республиканская партия обошла на муниципальных выборах правящую Партию справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на предварительные итоги голосования.

Агентство сообщает, что кандидаты от НРП лидируют на выборах мэра в крупнейших городах страны — Стамбуле, Анкаре и Измире.

По результатам обработки 99,98% голосов в Стамбуле, действующего и оппозиционного мэра Экрема Имамоглу поддержали 51,09% избирателей. Кандидат от правящей ПСР Мурат Курум набрал 39,59% голосов.

В Анкаре также побеждает оппозиционер Мансур Яваш, действующий глава города, с 60,35% голосов. В Измире, по предварительным данным, лидирует мэр района Каршияка Джемиль Тугай от НРП с 48,9%.

Всего, по предварительному подсчету, оппозиционная партия получила около 37% голосов, а партия Эрдогана — 35%. Ожидается, что Партия справедливости и развития потеряет посты мэров в 19 ключевых муниципалитетах.

Президент Турции Эрдоган признал, что его партия не получила на выборах того результата, на который надеялась, и пообещал «не пренебрегать решением народа». «Выборы, как вы знаете, являются наиболее критическими днями демократии. Воля нации проявляется в урне для голосования», — заявил президент в обращении.

Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что ключевое влияние на результаты выборов оказали резкая инфляция, недовольство консервативных исламских избирателей и популярность Имамоглу, которого считают главным оппонентом Эрдогана.

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