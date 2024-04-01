Умерла Барбара Раш, сыгравшая в фильме «Оно пришло из далекого космоса»

О смерти Раш сообщила ее дочь, корреспондентка телеканала Fox News Клаудия Кауэн. «Моя мама мирно скончалась этой ночью. Очень характерно, что она решила покинуть нас на Пасху — свой любимый праздник. Теперь, конечно, у него будет более глубокое значение для меня и мой семьи», — сказала она.