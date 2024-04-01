Умерла Барбара Раш, сыгравшая в фильме «Оно пришло из далекого космоса»

Американская актриса Барбара Раш, известная по классическому научно-фантастическому хоррору «Оно пришло из открытого космоса», скончалась в возрасте 97 лет, передает Variety.
О смерти Раш сообщила ее дочь, корреспондентка телеканала Fox News Клаудия Кауэн. «Моя мама мирно скончалась этой ночью. Очень характерно, что она решила покинуть нас на Пасху — свой любимый праздник. Теперь, конечно, у него будет более глубокое значение для меня и мой семьи», — сказала она.
Барбара родилась в Денвере, а затем закончила Калифорнийский университет. Ее первыми работами в кино стали комедийный сериад «Голдберги» и научно-фантастическая картина «Когда миры столкнутся».
За свою роль невесты начинающего астронома в черно-белом фильме ужасов 1953 года актриса получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший дебют». Раш также появлялась в сериале «Бэтмен», мыльных операх «Все мои дети» и «Седьмые небеса», фильмах «Молодые львы», «Робин и 7 гангстеров» и многих других.