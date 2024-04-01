СК изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

Здание «Крокус сити холла» относится к объектам категории значительного риска. Как отмечает ТАСС, на таких объектах проверки могут проводиться раз в четыре года. Последняя проверка, судя по единому реестру проверок, проводилась в 2019 году, так как в 2020 году начал действовать мораторий на проверки объектов, кроме чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.