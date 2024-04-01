СК изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

Следственный комитет изъял у подмосковного МЧС документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам источника агентства, в частности, анализируются данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.
Здание «Крокус сити холла» относится к объектам категории значительного риска. Как отмечает ТАСС, на таких объектах проверки могут проводиться раз в четыре года. Последняя проверка, судя по единому реестру проверок, проводилась в 2019 году, так как в 2020 году начал действовать мораторий на проверки объектов, кроме чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.
В июне 2023 года в концертном зале провели обязательный профилактический визит, а в конце конце 2023 года — инспекционный визит. В отличие от полноценной проверки, он, как и профилактический визит, проходит один день и не включает технические экспертизы.
Ранее очевидцы утверждали, что после поджога террористами концертного зала в нем не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов опроверг эти высказывания опроверг.