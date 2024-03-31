«Где мои деньги за это?»: Hofmannita обвинила Rico Nasty и Boyz Noize в плагиате

Hofmannita уверена, что американская рэперка Rico Nasty и немецкий продюсер Boyz Noize украли у нее песню. Об этом россиянка написала в своем телеграм-канале.
Песня «Vvgina» вышла на EP артистки и продюсера в эту пятницу. В ней засемплирован старый трек «Lapki» дуэта Locked Club, сайд-проекта группы Cream Soda. Дима Нова и Илья Гадаев указаны среди соавторов, а также артистами на фите.
Засемплированный трек Гадаева и Новы не был выпущен официально на площадках, но был сыгран продюсерами на сете Stvol.Tv 30 июля 2022 года. Его запись также осталась в сети. Дуэт использовал в нем а капеллу одноименной песни Hofmannita.
«А вы вообще в курсе, что Rico Nasty сделала ремейк на трек „Лапки“? WTF вообще? Где мои бабки за это?» — прокомментировала релиз Hofmannita.
В сторис Hofmannita выразила недовольство точнее. Обращаясь к Rico Nasty, она написала: «Мне очень обидно, я нигде не указана. Я люблю ваш ремикс, но она украла мотив моей песни. И украла ремикс на мой трек. Как так? Я просто в шоке. Rico Nasty, ты поешь, точь-в-точь как я».
Также артистка отметила аккаунт Locked Club и оставила ему сообщение: «Привет! А что за бред, почему Рика Насти делает ремикс на мой трек „Лапки“, поет его так. Это вообще некрасиво, почему я не в курсе, это копия „Лапок“. Давайте как‑то решать вопрос, где мои бабки тогда, просто ******* [украден] трек».