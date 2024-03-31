«Где мои деньги за это?»: Hofmannita обвинила Rico Nasty и Boyz Noize в плагиате

Также артистка отметила аккаунт Locked Club и оставила ему сообщение: «Привет! А что за бред, почему Рика Насти делает ремикс на мой трек „Лапки“, поет его так. Это вообще некрасиво, почему я не в курсе, это копия „Лапок“. Давайте как‑то решать вопрос, где мои бабки тогда, просто ******* [украден] трек».