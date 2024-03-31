В США вор угнал электрокар и пытался уйти от погони. Но у машины был 1% заряда батареи

«Я припарковалась на улице, вернулась и не нашла ее на месте. Открыла приложение, оказалось, что она куда‑то едет. Поначалу я даже не стала звонить 911, а прямо пошла в участок. Общаясь с сотрудниками, я услышала, как по рации кто‑то говорит об опасном вождении, и поняла, что речь идет о моей машине. Полицейские даже думали протаранить ее, но я убедила их этого не делать», — вспоминает журналистка.