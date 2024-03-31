В США вор угнал электрокар и пытался уйти от погони. Но у машины был 1% заряда батареи

В Калифорнии вор попытался угнать «теслу» и сбежать на ней от полиции. В итоге машина заглохла посреди улицы, потому что у нее был 1% заряда батареи. Об истории рассказал местный телеканал KTLA.
Инцидент произошел вечером в четверг в Лос-Анджелесе. Угонщик сел в Tesla Model S и выехал с автостоянки. Вызывая 911, хозяйка назвала местоположение машины и отметила, что аккумулятор вот-вот разрядится, ведь там всего 1% заряда.
Вскоре за авто погналась полиция, с машинами на хвосте злоумышленник выехал на автостраду. Покатавшись по Голливуду, «тесла» остановилась посреди улицы, когда батарея села окончательно. После этого преступник был задержан. Городское управление полиции связывает его с еще одним ограблением.
Владелицей авто оказалась журналистка телеканала Fox Сьюзан Хирасуна. В эфире выпуска новостей она рассказала, что не сразу поняла, как у нее угнали машину.
«Я немного устала, не могла спать ночью, а днем разбиралась с полицейскими и страховой компанией. Я даже не знала, куда увезли мою машину, ее сначала конфисковали. Еще и батарея была разряжена, я не могла просто пойти и зарядить ее, нужно было убедиться, что все остальное в нормальном состоянии», — сказала она коллегам.
«Я припарковалась на улице, вернулась и не нашла ее на месте. Открыла приложение, оказалось, что она куда‑то едет. Поначалу я даже не стала звонить 911, а прямо пошла в участок. Общаясь с сотрудниками, я услышала, как по рации кто‑то говорит об опасном вождении, и поняла, что речь идет о моей машине. Полицейские даже думали протаранить ее, но я убедила их этого не делать», — вспоминает журналистка.