Умер чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец. Он получил серьезную травму на соревнованиях

Сегодня в 15:57
Фото: Федерация роллер-спорта России/«ВКонтакте»

В Петербурге умер чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец, сообщается на сайте Федерации роллер-спорта РФ. 36-летний спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы на соревнованиях 30 марта.

Во время соревнований в клубе «Жесть» Богрец на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, получив тяжелую сочетанную травму головы и груди. Врачи немедленно оказали помощь, но роллера пришлось госпитализировать. В больнице мужчина скончался через несколько часов.

В федерации подчеркнули, что роллер во время заезда был в полном комплекте защитной экипировки.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов», — заявили представители федерации. Смерть Богреца стала неожиданностью и шоком, организация выразила соболезнования родным и близким.

Богреца в 2010 году признали лучшим фрискейтером Петербурга, с тех пор он неоднократно побеждал на российских и международных соревнованиях.

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