Умер чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец. Он получил серьезную травму на соревнованиях

Во время соревнований в клубе «Жесть» Богрец на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, получив тяжелую сочетанную травму головы и груди. Врачи немедленно оказали помощь, но роллера пришлось госпитализировать. В больнице мужчина скончался через несколько часов.