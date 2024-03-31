Британец взобрался на Килиманджаро с 30-килограммовым холодильником

Британец покорил Килиманджаро и затащил туда 30-килограммовый холодильник. О его достижении пишет BBC.
Житель Стаффорда Майкл Коупленд в прошлом служил в армии, а после увольнения занялся бодибилдингом и покорением вершин. В прошлом он уже выполнил британский челлендж Трех вершин — он взошел на три самые высокие горы в Англии, Шотландии и Уэльсе, причем сделал это с холодильником за спиной.
Следом его выбор пал на высшую точку Африки, спящий вулкан Килиманджаро. По его словам, выбор горы обусловлен тем, что на него можно подняться без веревок и другого снаряжения.
Поход мужчины стал частью кампании по сбору средств для благотворительной организации, а также привлечения внимания к психическим заболеваниям. Альпинист объяснил, что холодильник представляет собой бремя, с которым сталкиваются многие люди с ментальными заболеваниями.
В беседе с журналистами Коупленд поведал, что бросает себе различные вызовы с 15 лет, таким образом он преодолевает собственные проблемы с головой.
«Разные цели я ставлю себе с 15 лет, теперь они стали частью моей личности. Физические испытания были для меня способом преодолеть неуверенность в себе. Это началось в армии, с тех пор настрой меня не покинул. Во время занятий спортом и наедине с природой я чувствую себя лучше всего», — пояснил Коупленд.