Британец взобрался на Килиманджаро с 30-килограммовым холодильником

«Разные цели я ставлю себе с 15 лет, теперь они стали частью моей личности. Физические испытания были для меня способом преодолеть неуверенность в себе. Это началось в армии, с тех пор настрой меня не покинул. Во время занятий спортом и наедине с природой я чувствую себя лучше всего», — пояснил Коупленд.