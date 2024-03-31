Экс-глава российского Интерпола считает, что террористами в «Крокусе» могли управлять через чипы

«Но у экспертов, возможно, свои источники и свои представления об уровне развития чего бы то ни было. Поэтому я с интересом слушаю экспертов, тем более что эксперты у нас в программе — люди не случайные, это люди всегда с серьезными компетенциями, с серьезной репутацией. Хотя бы исходя из этого, я к их словам отношусь как минимум с интересом», — отметил Кузичев.