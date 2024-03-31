Экс-глава российского Интерпола считает, что террористами в «Крокусе» могли управлять через чипы

Бывший глава российского отделения Интерпола Владимир Овчинский заявил, что террористами в «Крокус Сити Холле» могли управлять с помощью вживленных чипов. Эти слова он произнес в эфире «Первого канала» на шоу «Время покажет».
По его информации, в крови нападавших нашли психотропное вещество, «которое еще не определено». Препарат, по его словам, парализует волю, позволяет управлять человеком и убирает все эмоциональные свойства.
«Этим ублюдкам отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, — это покажет экспертиза, — и чипы вставлены! Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком», — сказал генерал-майор полиции.
В качестве примера, что могут современные технологии, он привел эксперименты компании Илона Маска, которая «из свиней делает людей».
«Это не какая‑то группа псевдо-ИГИЛа*! А хорошо организованный теракт на уровне западных спецслужб! Только у них есть такие средства воздействия на людей!» — добавил гость программы.
Ведущий шоу Анатолий Кузичев в беседе с журналистом «Подъема» сказал, что не верит в эту теорию, но выслушал ее с интересом.
«Насчет того, можно ли воспринимать подобные теории всерьез: я же не эксперт. На бытовом уровне я могу предположить, что вряд ли эти персонажи, которых мы видели все на видео, являются краем, наконечником, так сказать, самых изощренных научных экспериментов античеловеческих. Это, конечно, на мой взгляд, вряд ли», — выразил мнение ведущий.
«Но у экспертов, возможно, свои источники и свои представления об уровне развития чего бы то ни было. Поэтому я с интересом слушаю экспертов, тем более что эксперты у нас в программе — люди не случайные, это люди всегда с серьезными компетенциями, с серьезной репутацией. Хотя бы исходя из этого, я к их словам отношусь как минимум с интересом», — отметил Кузичев.