Нюта Федермессер открыла в Нижнем Новгороде экспозицию «ПНИ. Самая закрытая выставка в России»

В Нижегородском художественном музее открылась экспозиция «ПНИ. Самая закрытая выставка в России» общественной деятельницы Нюты Федермессер.
Проект посвящен людям, которые находятся в психоневрологических интернатах. Он призван привлечь внимание общества и властей к проблеме стигматизации пациентов, отсутствия у них прав и возможности вернуться к нормальной жизни.
Основой для экспозиции послужили работы шестикратного лауреата Международной премии в области фотожурналистики World Press Photo Юрия Козырева. Его снимки рассказывают о быте пациентов в закрытых учреждениях разных городов России. Некоторые из фотографий разместили на фоне решеток, подчеркивая несвободу людей в ПНИ.
Также на выставке представлена графика, живопись, скульптура и мультимедийные произведения художников, живущих в интернатах. Всего в экспозицию вошли более 350 работ.
По словам Федермессер, сейчас более 160 тыс. человек живут в 576 психоневрологических интернатах России, не считая дома престарелых.
«Сегодня множество интернатов по своему духу — закрытые учреждения, похожие на ФСИН, но только там живут люди, которые ни в чем не провинились. Свободы у них гораздо меньше, — рассказала авторка выставки на открытии.
Экспозиция работает в Нижегородском художественном музее до 19 мая. В программе — лекции, мастер-классы, тренинги и конференция «Ценность каждого».
Также гости смогут купить предметы, созданные людьми с ментальными особенностями, из инклюзивных мастерских в разных регионах России, и записаться волонтерами в нижегородских психоневрологических интернатах для детей и взрослых.