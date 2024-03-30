Нюта Федермессер открыла в Нижнем Новгороде экспозицию «ПНИ. Самая закрытая выставка в России»

Сегодня в 20:08
Фото: Нижегородский художественный музей

В Нижегородском художественном музее открылась экспозиция «ПНИ. Самая закрытая выставка в России» общественной деятельницы Нюты Федермессер.

Проект посвящен людям, которые находятся в психоневрологических интернатах. Он призван привлечь внимание общества и властей к проблеме стигматизации пациентов, отсутствия у них прав и возможности вернуться к нормальной жизни.

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© Фото: соцсети Нюты Федермессер
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Основой для экспозиции послужили работы шестикратного лауреата Международной премии в области фотожурналистики World Press Photo Юрия Козырева. Его снимки рассказывают о быте пациентов в закрытых учреждениях разных городов России. Некоторые из фотографий разместили на фоне решеток, подчеркивая несвободу людей в ПНИ.

Также на выставке представлена графика, живопись, скульптура и мультимедийные произведения художников, живущих в интернатах. Всего в экспозицию вошли более 350 работ.

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По словам Федермессер, сейчас более 160 тыс. человек живут в 576 психоневрологических интернатах России, не считая дома престарелых.

«Сегодня множество интернатов по своему духу — закрытые учреждения, похожие на ФСИН, но только там живут люди, которые ни в чем не провинились. Свободы у них гораздо меньше, — рассказала авторка выставки на открытии.

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Экспозиция работает в Нижегородском художественном музее до 19 мая. В программе — лекции, мастер-классы, тренинги и конференция «Ценность каждого».

Также гости смогут купить предметы, созданные людьми с ментальными особенностями, из инклюзивных мастерских в разных регионах России, и записаться волонтерами в нижегородских психоневрологических интернатах для детей и взрослых.

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