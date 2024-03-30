В Нидерландах задержали мужчину, взявшего людей в заложники в ночном клубе

Сегодня в 15:50
Фото: Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images

В городе Эде на востоке Нидерландов полиция арестовала мужчину, который ранее взял заложников в ночном клубе Petticoat и угрожал устроить взрыв. О задержании сообщила полиция города в своем аккаунте в сети X.

«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован. В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией», — говорится в заявлении правоохранителей.

По информации журналистов, присутствующих на месте, мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.

Вооруженный человек взял несколько заложников в клубе Petticoat утром в субботу. Полиция утверждает, что у злоумышленника не было террористических мотивов. В связи с ситуацией жители 150 ближайших домов были эвакуированы, а поезда в Эде и обратно временно отменены.

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