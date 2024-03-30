В Нидерландах задержали мужчину, взявшего людей в заложники в ночном клубе

Вооруженный человек взял несколько заложников в клубе Petticoat утром в субботу. Полиция утверждает, что у злоумышленника не было террористических мотивов. В связи с ситуацией жители 150 ближайших домов были эвакуированы, а поезда в Эде и обратно временно отменены.