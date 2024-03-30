В Нидерландах задержали мужчину, взявшего людей в заложники в ночном клубе

В городе Эде на востоке Нидерландов полиция арестовала мужчину, который ранее взял заложников в ночном клубе Petticoat и угрожал устроить взрыв. О задержании сообщила полиция города в своем аккаунте в сети X.
«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован. В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией», — говорится в заявлении правоохранителей.
По информации журналистов, присутствующих на месте, мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.
Вооруженный человек взял несколько заложников в клубе Petticoat утром в субботу. Полиция утверждает, что у злоумышленника не было террористических мотивов. В связи с ситуацией жители 150 ближайших домов были эвакуированы, а поезда в Эде и обратно временно отменены.