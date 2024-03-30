«Безопасность — задача не артиста»: Трэвис Скотт просит убрать его из иска о давке на Astroworld

Сегодня в 13:47
Фото: из соцсетей Трэвиса Скотта

Трэвис Скотт попросил суд убрать его из ответчиков по иску родных жертв трагедии на фестивале Astroworld. На ходатайство его адвоката обратил внимание Billboard.

Давка произошла на фестивале артиста в ноябре 2021 года. В толпе задохнулись 10 человек, еще сотни обратились за медицинской помощью. После трагедии на артиста, выступавшего там же Дрейка и организатора мероприятия компанию Live Nation в суд Хьюстона подали групповой иск 2500 пострадавших и родственников жертв. Разбирательство начнется 6 мая.

Однако адвокаты рэпера ответили ходатайством с просьбой исключить Скотта из числа ответчиков. Хотя мероприятие было разрекламировано под именем и брендом Скотта, адвокаты утверждают, что он был всего лишь исполнителем на сцене, который не несет ответственности за безопасность зрителей.

«Как и любое другое высокоадреналиновое развлечение, музыкальные фестивали должны балансировать между восторгом и безопасностью, но этот баланс не входит в обязанности артистов, даже тех, кто занимается продвижением и маркетингом выступлений», — пишет защитник артиста Дэниел Петрочелли.

«Это вполне логично. Артисты-исполнители, даже те, кто занимается определенной рекламной деятельностью, не обладают врожденным опытом или специальными знаниями в области мер безопасности на концертах, протоколов безопасности мест проведения концертов или обустройства площадок», — подчеркивает он.

Адвокаты уверены, что собрали достаточно доказательств против обвинений в халатности или других правонарушениях, и отмечают, что Скотт «действовал добросовестно и старался защитить людей от опасности в пределах того, что мог себе представить».

Петрочелли добавляет, что команда артиста даже согласилась убрать некоторые аттракционы во избежание давки, а сам рэпер прервал выступление, когда возникли опасения о здоровье посетителей.

Аналогичное ходатайство ранее подал также адвокат Дрейка: «Обри Грэм не проходил никаких инструктажей по безопасности, не был проинформирован о каких‑либо проблемах с контролем толпы, травмах или смертях в толпе, а также о каких‑либо указаниях прекратить выступление ни до, ни во время его 14-минутного выступления».

В июне прошлого года прокурор округа Харрис, где проходил фестиваль,
прекратил уголовное дело, заведенное в отношении Скотта в связи с давкой. Представитель артиста тогда заявил, что решение лишь доказывает, что рэпер на самом деле не несет ответственности за трагедию и был лишь выставлен козлом отпущения для медиа и критиков.

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