В июне прошлого года прокурор округа Харрис, где проходил фестиваль,

прекратил уголовное дело, заведенное в отношении Скотта в связи с давкой. Представитель артиста тогда заявил, что решение лишь доказывает, что рэпер на самом деле не несет ответственности за трагедию и был лишь выставлен козлом отпущения для медиа и критиков.