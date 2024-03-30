Трэвис Скотт попросил суд убрать его из ответчиков по иску родных жертв трагедии на фестивале Astroworld. На ходатайство его адвоката обратил внимание Billboard.
Давка произошла на фестивале артиста в ноябре 2021 года. В толпе задохнулись 10 человек, еще сотни обратились за медицинской помощью. После трагедии на артиста, выступавшего там же Дрейка и организатора мероприятия компанию Live Nation в суд Хьюстона подали групповой иск 2500 пострадавших и родственников жертв. Разбирательство начнется 6 мая.
Однако адвокаты рэпера ответили ходатайством с просьбой исключить Скотта из числа ответчиков. Хотя мероприятие было разрекламировано под именем и брендом Скотта, адвокаты утверждают, что он был всего лишь исполнителем на сцене, который не несет ответственности за безопасность зрителей.
«Как и любое другое высокоадреналиновое развлечение, музыкальные фестивали должны балансировать между восторгом и безопасностью, но этот баланс не входит в обязанности артистов, даже тех, кто занимается продвижением и маркетингом выступлений», — пишет защитник артиста Дэниел Петрочелли.
«Это вполне логично. Артисты-исполнители, даже те, кто занимается определенной рекламной деятельностью, не обладают врожденным опытом или специальными знаниями в области мер безопасности на концертах, протоколов безопасности мест проведения концертов или обустройства площадок», — подчеркивает он.
Адвокаты уверены, что собрали достаточно доказательств против обвинений в халатности или других правонарушениях, и отмечают, что Скотт «действовал добросовестно и старался защитить людей от опасности в пределах того, что мог себе представить».
Петрочелли добавляет, что команда артиста даже согласилась убрать некоторые аттракционы во избежание давки, а сам рэпер прервал выступление, когда возникли опасения о здоровье посетителей.
Аналогичное ходатайство ранее подал также адвокат Дрейка: «Обри Грэм не проходил никаких инструктажей по безопасности, не был проинформирован о каких‑либо проблемах с контролем толпы, травмах или смертях в толпе, а также о каких‑либо указаниях прекратить выступление ни до, ни во время его 14-минутного выступления».
В июне прошлого года прокурор округа Харрис, где проходил фестиваль,
прекратил уголовное дело, заведенное в отношении Скотта в связи с давкой. Представитель артиста тогда заявил, что решение лишь доказывает, что рэпер на самом деле не несет ответственности за трагедию и был лишь выставлен козлом отпущения для медиа и критиков.