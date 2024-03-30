Умер актер Луис Госсетт, первый афроамериканец, получивший «Оскар» за роль второго плана

Американский актер Луис Госсетт скончался в возрасте 87 лет, передает Variety. В 1982 году он стал первым афроамериканцем, который выиграл премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» за фильм «Офицер и Джентльмен».
О смерти артиста сообщила его семья. «С огромной грустью сообщаем, что наш дорогой отец ушел из жизни сегодня утром. Мы хотели бы поблагодарить всех за соболезнования в этот трудный момент», — написали родственники актера.
В мелодраме Тейлора Хэкфорда Госсетт исполнил роль комендор-сержанта Эмиля Фоули, который довел персонажа Ричарда Гира почти до обморока в школе ВМС. За эту роль он получил «Оскара» и «Золотой глобус».
Помимо «Офицера и джентльмена», актер был известен благодаря картинам «Враг мой», «Железный орел», «Бездна», «Челюсти-3», а также сериалам «Подпольная империя» и «Хранители».
Кроме того, Госсетт стал лауреатом «Золотого глобуса» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «История Жозефины Бейкер» и премии «Эмми» за роль в телесериале «Корни».