Сиквел «Я иду искать» запущен в разработку

Известный киноинсайдер Джефф Снайдер сообщил о разработке сиквела хоррора «Я иду искать». Авторы картины о кровавой вариации пряток на экран ищут режиссера, а также готовят возвращение на экран героини Самары Уивинг.
По информации источников журналиста, сейчас продюсеры ведут переговоры с Адамом Робителом. Постановщик известен работой над дилогией «Клаустрофобы», четвертой частью «Астрала» и хоррором «Демоны Деборы Логан».
Снайдер добавляет, что Самара Уивинг готова вновь исполнить роль Грейс. В первой части её героиня собиралась выйти замуж за наследника состояния семьи Ле Домас, однако вместо пышной свадьбы родственники будущего супруга объявили на неё охоту. В каком качестве персонаж появится в сиквеле, инсайдер не уточнил.
Оригинальный фильм оказался достаточно успешным. При бюджете в 6 млн долларов он собрал 57 млн в мировом прокате, а также хвалебные отзывы критиков: сейчас у ленты держится рейтинг в 89% «свежести» на Rotten Tomatoes. Благодаря этому режиссерский дуэт Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта пригласили в кресло пятой и шестой частей «Крика».