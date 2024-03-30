Сиквел «Я иду искать» запущен в разработку

Оригинальный фильм оказался достаточно успешным. При бюджете в 6 млн долларов он собрал 57 млн в мировом прокате, а также хвалебные отзывы критиков: сейчас у ленты держится рейтинг в 89% «свежести» на Rotten Tomatoes. Благодаря этому режиссерский дуэт Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта пригласили в кресло пятой и шестой частей «Крика».