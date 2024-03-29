В Гарварде решили снять обложку из человеческой кожи со старинной книги из собрания

Руководство Гарвардского университета решило снять с книги XIX века обложку, которую предположительно изготовили из человеческой кожи. Об этом написал Би-би-си.
Издание «Судьба души» Арсена Уэссе хранилось в библиотеке Гарварда в течение десятилетий — с 1930-х годов. Однако ранее «этически опасный характер происхождения» переплета книги не беспокоил представителей университета.
Теперь же обложку тщательно изучили. Университет принес извинения за нарушение «этических стандартов», а также за «сенсационный, мрачный и юмористический тон», который сотрудники Гарварда применили в новости о наличии в переплете человеческой ДНК.
Информация о материале обложки появилась в 2014 году. Тогда университет назвал ее «хорошей новостью для поклонников антроподермической библиопегии (практики переплетения книг с использованием человеческой кожи — Прим. ред.), библиоманов и каннибалов».
Что теперь сделают со скандальной обложкой, неизвестно. В университете пообещали рассмотреть варианты «окончательного уважительного обращения» с останками, которые использовали для создания переплета.
Арсен Уэссе написал книгу «Судьба души» в середине 1880-х годов. Историки считают, что он передал ее своему другу, доктору Людовику Буланду, который и переплел ее с использованием человеческой кожи. Кожу он, вероятно, взял с тела своей пациентки, умершей естественной смертью.
Внутри книги специалисты Гарварда обнаружили примечание, написанной Буландом. В нем говорится, что обложка не имеет никаких украшений, поскольку доктор хотел «сохранить ее элегантность».
«Я сохранил этот кусок человеческой кожи, снятый со спины женщины. Книга о человеческой душе заслуживала того, чтобы иметь человеческую обложку», — отмечал Буланд.
Практика оформления книг с помощью человеческой кожи известна с XVI века. История сохранила многочисленные свидетельства того, что в XIX веке тела преступников передавались в дар науке, а их кожа становилась материалом для переплетов книг.