В ЮАР автобус упал с моста в ущелье. Погибли 45 человек, выжила только восьмилетняя девочка

В южноафриканской провинции Лимпопо автобус с христианскими паломниками упал с моста в ущелье. В катастрофе погибли 45 человек, сообщила Русская служба Би-би-си.
Выжить в трагедии удалось только восьмилетней девочке. Она получила серьезные травмы и находится в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как стабильное.
«Мы предполагаем, что в момент, когда автобус столкнулся с барьером на мосту, девочку выбросило из автобуса, и поэтому она смогла выжить», — рассказал представитель министерства транспорта ЮАР Солин Мсиби.
Причина случившегося в данный момент неясна. Правоохранители считают, что водитель автобуса потерял управление, после чего врезался в ограждение. Автобус упал с высоты около 50 метров.
Он направлялся из Ботсваны в город Мория, где паломники намеревались посетить пасхальную службу. Трагедия случилась на горном перевале Маматлакала между городаме Мокопане и Маркен, примерно в 300 км к северу от Йоханнесбурга.
На этой территории дорога имеет «крутые повороты, очень острые углы», отметил министр транспорта Синдисиве Чикунга. Он заявил, что «никогда не посоветовал использовать эту дорогу водителям больших транспортных средств».
В ходе спасательной операции в ущелье обнаружили тела погибших паломников. Останки многих жертв оказались повреждены из‑за возгорания упавшего автобуса. На данный момент удалось идентифицировать лишь девять человек.