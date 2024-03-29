В Австралии зоозащитники разлучили стаффордширского бультерьера Пегги и его лучшего друга сороку Молли, чей дуэт стал популярным в сети. Об этом сообщил CNN.
Животные подружились после того, как хозяева Пегги в 2020 году обнаружили выпавшего из гнезда птенца. Джульетт Уэллс и Рис Мортенсен выходили Молли — и птица осталась жить у них.
Молли быстро поладила с Пегги, а затем и с дочерью собаки — Рубби. Джульетт и Рис делились видео с приключениями своих питомцев в соцсетях. На аккаунт Пегги и Молли в инстаграме* подписались 739 тыс. человек.
Однако необычная пара привлекла внимание защитников дикой природы. Они обнаружили, что у Уэллс и Мортенсена нет специального разрешения на содержание сороки дома — и потребовали отдать Молли.
«Необходимость сделать это заявление разбивает наши сердца. Нам пришлось отдать Молли департаменту науки и инноваций (DESI), поскольку маленькая группа людей постоянно жаловалась на нас им», — сказали Джульетт и Рис.
Новость расстроила многочисленных подписчиков пары. Они назвали решение изъять Молли бюрократическим и не имеющим смысла. С ними согласился эколог и специалист по птицам Даррил Джонс из университета Гриффита. Он заявил, что птица считает, что принадлежит к семье, и потому должна быть возвращена домой.
В DESI же так не считают. «Животные на реабилитации не должны ассоциировать себя с домашними питомцами из‑за потенциального воздействия на них стресса и рисков поведенческого импринтинга, а также передачи заболеваний. Животные из дикой природы должны оставаться дикими», — заявили в ведомстве.
Джульетт и Рис утверждают, что изначально хотели вернуть Молли в дикую природу. Но птица отказалась улетать от них и привязалась к собаке. По их словам, у них не было цели одомашнивать сороку или зарабатывать на ней деньги.
Тем не менее, блог Молли и Пегги, вероятно, принес семье определенный доход. Только в 2022 году Уэллс и Мортенсен смогли собрать на краудфандинговой платформе GoFundMe около 66 тыс. долларов.
В данный момент Джульетт и Рис собирают подписи под петицией за возвращение Молли в семью, поскольку отпустить ее в дикую природу все равно невозможно. Документ подписали уже более 100 тыс. человек.
«Мы спрашиваем, почему дикая сорока не может сама решить, где она хочет жить и с кем хочет проводить свое время?» — написала пара.
Премьер-министр Квинсленда поддержал Джульетт и Риса. Он заявил, что органы охраны дикой природы могли бы «обучить родителей Молли тому, как ухаживать за дикими птицами, и выдать им соответствующие сертификаты, чтобы Молли могла воссоединиться с семьей».
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