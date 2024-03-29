В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении на тиктокерку. Похожих избиений случилось несколько

Вчера в 23:25
Из соцсетей Памелы Уарстветрини, Холли Кейт и Микайлы Тонинато

Полиция Нью-Йорка задержала Скибоки Стора, который последние три года баллотируется на посты мэра, губернатора и члена городского совета. Его подозревают в нападении на популярную тиктокерку в центре города, сообщает New York Post.

Ранее блогерка Холли Кейт с 1,1 млн подписчиков в тиктоке рассказала на видео, как незнакомец на улице неожиданно ударил ее по лицу. «Я не утверждаю, что временами в Нью-Йорке может быть по-настоящему страшно, но я живу здесь уже шесть лет, и со мной не случалось ничего даже отдаленно похожего», — призналась она. Ее ролик посмотрели более 41 млн раз.

Вслед за Кейт о нападениях на Манхэттене рассказали несколько других женщин. Однако тиктокерка отметила, что после ее истории алгоритмы продвинули другие видео девушек об избиениях, но они, по ее мнению, никак не связаны с ее инцидентом. Полицейские тоже подозревают Стора только в атаке на Кейт.

«Мне показалось, что это не один и тот же человек. Я думаю, что это может быть обычным явлением, которое случается в больших городах. <…> Я не хочу, чтобы это выглядело так, будто вчера 13 девушек получили удар по лицу [на улице], и если вы приедете в Нью-Йорк, вас наверняка будут бить по лицу», — сказала Кейт.

Комикесса и писательница Сара Гарвард из Нью-Йорка рассказала The Guardian, как по пути домой неизвестный мужчина ударил ее по затылку и убежал. Тиктокерка Микайла Тонинато поделилась своей историей: когда она выходила с занятий по дизайну, «из ниоткуда подошел человек и просто ударил ее по лицу». Комментарий к ее видео оставила шеф-повар и участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Франкель, но позже удалила его: «Это безумие, потому что то же самое случилось со мной несколько месяцев назад, но мне было неловко об этом рассказывать».

Видео Микайлы Тонинато об ударе по лицу

По меньшей мере еще 12 женщин выложили в тикток видео о нападениях в Нью-Йорке во время прогулки по центру. The Guardian пишет, что на фоне страха перед ростом преступности соцсети становятся местом, где женщину «шепчутся» о своей незащищенности и государственных институтах, неспособных обеспечить безопасность.

Профессор психологии в Стетсонском университете Крис Фергюсон изучает насилие, агрессию и их отображение в СМИ. По ее мнению, случаи нападений на тиктокерок не сигнализируют о новом буме преступности, но людям свойственно «искать закономерности там, где их нет».

На фоне резонанса местные таблоиды вспоминают «игру на выбывание», известную в городе с 1980-х, — это феномен о детях, которых ради забавы избивают прохожих. Ранее исследователи выясняли, что эта городская легенда порождает страх через прессу и часто политизирует проблемы.

«Каждые пять-десять лет люди начинают говорить об „игре на выбывание“. Она связана [в первую очередь] со страхом перед мальчиками-подростками и, поскольку часто присутствует расовый элемент, страхом перед чернокожими мальчиками», — рассказала Фергюсон. Пострадавшая от нападения Гарвард заметила под своим роликом комментарии расистов: «[Они продвигают] идею о том, что все чернокожие мужчины нападают на белых женщин. <…> Случившееся — это женоненавистничество, и оно широко распространено во всех культурах».

По данным Национальной коалиции против домашнего насилия, женщины чаще подвергаются нападению со стороны знакомых им мужчин. Девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего получают побои от своих романтических партнеров.

Подозреваемый в нападении 40-летний Скибоки Стора известен не только своими политическими амбициями и судами с департаментами Нью-Йорка, но и рэп-треками под псевдонимом Designer Attitude. В соцсетях мужчины есть видео, где он бьет кулаком по воздуху и хвастается своим богатством и статусом. В 2021 году во время дебатов маргинальных кандидатов на пост мэра Сора, выдвигавшийся от «Партии нарушителей закона», рассказывал о своем бездомном прошлом и огнестрельном ранении.

Сора предстал перед судом Манхэттена 27 марта, но по поводу своего предыдущего ареста. Когда состоится заседание по случаю нападения на тиктокерку, не уточняется.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами