В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении на тиктокерку. Похожих избиений случилось несколько

Полиция Нью-Йорка задержала Скибоки Стора, который последние три года баллотируется на посты мэра, губернатора и члена городского совета. Его подозревают в нападении на популярную тиктокерку в центре города, сообщает New York Post.
Ранее блогерка Холли Кейт с 1,1 млн подписчиков в тиктоке рассказала на видео, как незнакомец на улице неожиданно ударил ее по лицу. «Я не утверждаю, что временами в Нью-Йорке может быть по-настоящему страшно, но я живу здесь уже шесть лет, и со мной не случалось ничего даже отдаленно похожего», — призналась она. Ее ролик посмотрели более 41 млн раз.
Вслед за Кейт о нападениях на Манхэттене рассказали несколько других женщин. Однако тиктокерка отметила, что после ее истории алгоритмы продвинули другие видео девушек об избиениях, но они, по ее мнению, никак не связаны с ее инцидентом. Полицейские тоже подозревают Стора только в атаке на Кейт.
«Мне показалось, что это не один и тот же человек. Я думаю, что это может быть обычным явлением, которое случается в больших городах. <…> Я не хочу, чтобы это выглядело так, будто вчера 13 девушек получили удар по лицу [на улице], и если вы приедете в Нью-Йорк, вас наверняка будут бить по лицу», — сказала Кейт.
Комикесса и писательница Сара Гарвард из Нью-Йорка рассказала The Guardian, как по пути домой неизвестный мужчина ударил ее по затылку и убежал. Тиктокерка Микайла Тонинато поделилась своей историей: когда она выходила с занятий по дизайну, «из ниоткуда подошел человек и просто ударил ее по лицу». Комментарий к ее видео оставила шеф-повар и участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Франкель, но позже удалила его: «Это безумие, потому что то же самое случилось со мной несколько месяцев назад, но мне было неловко об этом рассказывать».
По меньшей мере еще 12 женщин выложили в тикток видео о нападениях в Нью-Йорке во время прогулки по центру. The Guardian пишет, что на фоне страха перед ростом преступности соцсети становятся местом, где женщину «шепчутся» о своей незащищенности и государственных институтах, неспособных обеспечить безопасность.
Профессор психологии в Стетсонском университете Крис Фергюсон изучает насилие, агрессию и их отображение в СМИ. По ее мнению, случаи нападений на тиктокерок не сигнализируют о новом буме преступности, но людям свойственно «искать закономерности там, где их нет».
На фоне резонанса местные таблоиды вспоминают «игру на выбывание», известную в городе с 1980-х, — это феномен о детях, которых ради забавы избивают прохожих. Ранее исследователи выясняли, что эта городская легенда порождает страх через прессу и часто политизирует проблемы.
«Каждые пять-десять лет люди начинают говорить об „игре на выбывание“. Она связана [в первую очередь] со страхом перед мальчиками-подростками и, поскольку часто присутствует расовый элемент, страхом перед чернокожими мальчиками», — рассказала Фергюсон. Пострадавшая от нападения Гарвард заметила под своим роликом комментарии расистов: «[Они продвигают] идею о том, что все чернокожие мужчины нападают на белых женщин. <…> Случившееся — это женоненавистничество, и оно широко распространено во всех культурах».
По данным Национальной коалиции против домашнего насилия, женщины чаще подвергаются нападению со стороны знакомых им мужчин. Девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего получают побои от своих романтических партнеров.
Подозреваемый в нападении 40-летний Скибоки Стора известен не только своими политическими амбициями и судами с департаментами Нью-Йорка, но и рэп-треками под псевдонимом Designer Attitude. В соцсетях мужчины есть видео, где он бьет кулаком по воздуху и хвастается своим богатством и статусом. В 2021 году во время дебатов маргинальных кандидатов на пост мэра Сора, выдвигавшийся от «Партии нарушителей закона», рассказывал о своем бездомном прошлом и огнестрельном ранении.
Сора предстал перед судом Манхэттена 27 марта, но по поводу своего предыдущего ареста. Когда состоится заседание по случаю нападения на тиктокерку, не уточняется.