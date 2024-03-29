В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении на тиктокерку. Похожих избиений случилось несколько

Комикесса и писательница Сара Гарвард из Нью-Йорка рассказала The Guardian, как по пути домой неизвестный мужчина ударил ее по затылку и убежал. Тиктокерка Микайла Тонинато поделилась своей историей: когда она выходила с занятий по дизайну, «из ниоткуда подошел человек и просто ударил ее по лицу». Комментарий к ее видео оставила шеф-повар и участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Франкель, но позже удалила его: «Это безумие, потому что то же самое случилось со мной несколько месяцев назад, но мне было неловко об этом рассказывать».