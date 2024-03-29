В Солнечногорске дети застряли в грязи на площади. Чтобы их вытащить, понадобились спасатели

В центре подмосковного Солнечногорска двое детей застряли в грязи посреди площади. Их затянуло в трясину так глубоко, что вызволять школьников пришлось спасателям, рассказал Msk1.
Дети оказались в грязевой пучине, когда катались на велосипедах. Они въехали в грязь — и провалились. Один мальчик смог выбраться из трясины сам. Второму пытались помочь прохожие, но вытащить парня не удалось.
Тогда жители города вызывали на место происшествия — Советскую площадь — спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место, соорудили мостки в грязи и помогли ребенку.
После инцидента горожане попросили администрацию Солнечногорска огородить трясину посреди площади или ликвидировать ее. По информации Regions.ru, к их просьбе прислушались.