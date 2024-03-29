В Курской области перед приездом губернатора убили щенка, которого подкармливали местные жители

Администрация села Жерновец Курской области приказала убить семимесячного уличного щенка перед приездом губернатора. Об этом pассказали местные жители.
Очевидцы поделились, что пса застрелили всего за несколько часов до визита чиновника в Дом культуры, где проводится капитальный ремонт. Это произошло 27 марта.
По словам сельчан, в убийстве собаки участвовала лично глава сельского совета. Она, как утверждается в сообщении, отдала приказ убить щенка. Сделано это было «белым днем, рядом со школой, на глазах всех людей», подчеркнули свидетели.
Они заявили, что щенка в деревне хорошо знали. Он прибился к месту стройки и полюбился ее работникам. Те подкармливали пса. Щенок, как говорят местные жители, был «добрым, игривым, совершенно не агрессивным».
«О какой культуре там может быть речь, если люди не знают, что это такое, если у них в голове одно подобострастие и, видимо, только в этом заключается их деятельность», — прокомментировали случившееся в курском приюте «Право жить».
Там поддержали призыв местных жителей привлечь к ответственности главу сельсовета и всех причастных к смерти щенка. «Безответственность за такие преступления их порождает вновь», — напомнили зоозащитники.
Ситуация привлекла внимание общественницы Татьяны Бондаренко. Она назвала убийство щенка бесчеловечным и вспомнила свои впечатления от собаки — «беззащитного, ласкового и дружелюбного ребенка».
Губернатор Курской области Роман Старовойт также прокомментировал произошедшее. «Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость», — отметил он.
Старовойт пообещал взять ситуацию на контроль и наказать виновных. Он добавил, что следователи нашли на предполагаемом месте убийства щенка «следы, похожие на кровь, а также контейнер от патрона охотничьего оружия».
Глава Тазовского сельсовета Наталья Горчакова заявила, что не участвовала в убийстве пса. Она сказала, что целый день просидела в полиции, и посетовала, что «собака стала выше человека».
По словам Горчаковой, в день смерти щенка она с водителем занималась уборкой мусора. Чиновница утверждает, что обвинить ее в убийстве животного мог подрядчик Антон Тапочкин, которого губернатор раскритиковал за некачественную работу в Доме культуры.