Журналистку Антонину Фаворскую арестовали по делу о сотрудничестве с ФБК*

Басманный суд Москвы арестовал до 28 мая журналистку Антонину Фаворскую, которую обвиняют в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК*). Об этом сообщил «Интерфакс».
Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова) предъявили обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. Ее подозревают в участии в экстремистской организации, а именно — «в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций» для ФБК*.
Слушание об аресте журналистки проходило в закрытом режиме в связи с тем, что фигуранты дела находятся в розыске.
Фаворскую задержали по уголовному обвинению после того, как она отбыла десять суток административного ареста за неповиновение полиции в ходе возложения цветов к могиле Алексея Навального.
В последние годы Фаворская работала в издании Sota**, а также освещала судебные заседания с участием Навального в ИК-2 в Покрове и ИК-3 в Харпе. В частности, она сняла последнее видео с оппозиционером накануне его смерти.
*ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена
**Издание SotaVision признано Минюстом РФ иностранным агентом