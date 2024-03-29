В Чехии врачи по ошибке сделали аборт женщине, которая пришла на плановый осмотр

В Чехии врачи перепутали пациенток и сделали аборт женщине, которая пришла в клинику на плановый осмотр во время беременности. Об этом сообщил CNN Prima News.
Как рассказал телеканал, обе девушки — иностранки, постоянно проживающие в Чехии. Медики должны были провести операцию одной из них в лечебных целях: пациентка не была беременна, но ей требовалось выскабливание матки.
Однако под скальпель хирурга попала другая женщина. «Операция была начата с неправильно идентифицированным пациентом», — пояснило СМИ. После вмешательства у девушки случился выкидыш.
К этому моменту пострадавшая пациентка находилась на четвертом месяце беременности. Она намеревалась сохранить ребенка.
Представители больницы принесли извинения клиентке. «Мы заверили ее, что сделаем все возможное, чтобы максимально смягчить ущерб», — заявили там. Врачей, допустивших ошибку, отстранили от работы.
В клинике начали внутреннее расследование. Кроме того, полиция возбудила дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. В Министерстве здравоохранения Чехии инцидент охарактеризовали как «непростительный человеческий фактор» и пообещали разобраться с виновниками случившегося.