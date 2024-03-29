Netflix выложил трейлер фильма «Вуди Вудпекер отправляется в лагерь» о приключениях знаменитого дятла. Лента совмещает в себе натурные съемки и реальных актеров с анимацией.
По сюжету после изгнания из леса Вуди находит новый дом в детском лагере Ву-Ху, который грозится закрыть инспектор. В трейлере можно услышать фирменный смех персонажа и отрывки с его выходками. В ленте также появятся персонажи Базз Баззард и морж Уолли Уолрус.
Режиссером фильма выступил известный по сериалам «История Райли» и «Жизнь Харли» Джонатан Розенбаум, сценарий написали Кори Эдвардс, Джим Мартин и автор картины «Лжец, лжец» Стивен Мазур. Вуди озвучил канадский актер Эрик Бауза.
Впервые персонаж Вуди Вудпекера появился на экранах в 1940 году. Затем выходило множество сериалов, где образ дятла изменялся по мере развития мультипликации. В 1990 году анимационный дятел получил звезду на голливудской Аллее Славы.