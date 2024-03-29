По сюжету после изгнания из леса Вуди находит новый дом в детском лагере Ву-Ху, который грозится закрыть инспектор. В трейлере можно услышать фирменный смех персонажа и отрывки с его выходками. В ленте также появятся персонажи Базз Баззард и морж Уолли Уолрус.