Появился трейлер фильма о приключениях дятла Вуди Вудпекера (фирменный смех — на месте)

Сегодня в 18:57
Фото: кадр из трейлера фильма «Вуди Вудпекер отправляется в лагерь»/Netflix After School/YouTube

Netflix выложил трейлер фильма «Вуди Вудпекер отправляется в лагерь» о приключениях знаменитого дятла. Лента совмещает в себе натурные съемки и реальных актеров с анимацией.

По сюжету после изгнания из леса Вуди находит новый дом в детском лагере Ву-Ху, который грозится закрыть инспектор. В трейлере можно услышать фирменный смех персонажа и отрывки с его выходками. В ленте также появятся персонажи Базз Баззард и морж Уолли Уолрус.

Режиссером фильма выступил известный по сериалам «История Райли» и «Жизнь Харли» Джонатан Розенбаум, сценарий написали Кори Эдвардс, Джим Мартин и автор картины «Лжец, лжец» Стивен Мазур. Вуди озвучил канадский актер Эрик Бауза.

Впервые персонаж Вуди Вудпекера появился на экранах в 1940 году. Затем выходило множество сериалов, где образ дятла изменялся по мере развития мультипликации. В 1990 году анимационный дятел получил звезду на голливудской Аллее Славы.

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