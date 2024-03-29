Всероссийскую олимпиаду True Tech Champ от МТС признали лучшим гибридным событием года

«Мы гордимся тем, что профессиональное жюри отметило наш вклад в развитие ИТ-комьюнити. Мы не только активно привлекаем лучшие кадры на рынке для запуска новых проектов экосистемы МТС и усиления цифровой трансформации, но и помогаем готовить эти кадры для всей отрасли», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.