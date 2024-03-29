Всероссийскую олимпиаду True Tech Champ от МТС признали лучшим гибридным событием года

Всероссийскую олимпиаду по программированию True Tech Champs, организованную компанией МТС, признали лучшим гибридным событием года на ежегодной национальной премии «Событие года». Об этом «Афише Daily» рассказали в МТС.
Турнир прошел в октябре 2023 года. В нем приняли участие более 8000 человек, среди которых были школьники, студенты и действующие ИТ-специалисты. Они проходили испытания на скорость на пяти языках программирования: Java, Go, Python, C++ и C#.
True Tech Champs стало одним из главных мероприятий года для айтишников наряду с международной конференцией True Tech Day — ее тоже устроил МТС. Она заняла второе место в номинации «Образовательно-просветительское событие года».
Конференция прошла в марте и привлекла внимание более 60 тыс. разработчиков. На мероприятии выступили эксперты из разных стран: они представили доклады на темы архитектуры, облачных технологий, больших языковых моделей, технологичных трендов и инноваций.
«Мы гордимся тем, что профессиональное жюри отметило наш вклад в развитие ИТ-комьюнити. Мы не только активно привлекаем лучшие кадры на рынке для запуска новых проектов экосистемы МТС и усиления цифровой трансформации, но и помогаем готовить эти кадры для всей отрасли», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
Он напомнил, что компания поддерживает образовательные треки в университетах, запускает собственные курсы, проводит олимпиады и хакатоны. «Подтверждение высокого уровня организации наших мероприятий говорит о том, что мы выбрали правильный вектор развития», — заключил Воронин.
Премия «Событие года» прошла в Москве в 12-й раз. Проекты оценивали члены профессионального сообщества НАОМ и жюри, состоящее из экспертов, руководителей ассоциаций и директоров по маркетингу, PR и HR из крупных компаний.
Среди культурных событий жюри отметило мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», основанный на хитах группы «Секрет». Его посмотрели уже более 840 тыс. зрителей, а сумма кассовых сборов проекта превысила 2,6 млрд рублей.
В номинациях «Маркетинговое мероприятие года», «Лучшая креативная идея» и «Лучшее применение технологий» первое и второе места отдали партнерскому форуму «МТС Платформа», на котором представили новый фирменный стиль компании. Кроме того, призовое место в категории «Внутрикорпоративное мероприятие» получил день рождения МТС, мероприятие «30 лет — больше чем цифра!».