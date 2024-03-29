Исследование: Тексты песен за последние 40 лет стали более простыми и повторяющимися

Они проанализировали слова более чем 12 тыс. англоязычных песен с 1980 по 2020 год. Объектом исследования стали треки нескольких жанров — рэп, кантри, поп, R&B и рок. Ученые изучили слова с эмоциональной окраской, количество сложных фраз и слов, а также частоту, с которой они повторяются.