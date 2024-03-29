Исследование: Тексты песен за последние 40 лет стали более простыми и повторяющимися

Сегодня в 16:57
Фото: charlesdeluvio/Unsplash

За последние 4 десятилетия лирика популярных треков стала проще, злее, более эгоцентрической и репетитивная, выяснили европейские исследователи.

Они проанализировали слова более чем 12 тыс. англоязычных песен с 1980 по 2020 год. Объектом исследования стали треки нескольких жанров — рэп, кантри, поп, R&B и рок. Ученые изучили слова с эмоциональной окраской, количество сложных фраз и слов, а также частоту, с которой они повторяются.

Один из авторов исследования Ева Зангерле, эксперт по рекомендательным системам из австрийского Университета Инсбрука, отказалась назвать отдельного современного артиста с простой лирикой, однако подчеркнула, что тексты могут быть «зеркалом общества», отражающим ценности, эмоции и проблемы культуры, меняющиеся со временем.

«Последние 40 лет мы наблюдали существенное изменение музыкального ландшафта — от способа создании музыки, до ее дистрибуции. Во всех жанрах тексты имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися», — сказала она.

По словам Зангерле, наибольшее количество повторяющихся строк нашли в рэпе. «Рэп-музыка стала более гневной, чем другие жанры», — отметила она.

Результаты также показали снижение позитивных, радостных текстов со временем и увеличение тех, которые выражают гнев, отвращение или печаль. Кроме того, в треках начали все чаще встречаться слова «я» или «мое».

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