Кантемир Балагов стал лауреатом премии Chanel Next Prize

Режиссер Кантемир Балагов, снявший фильмы «Дылда», «Теснота» и «Первый я», вошел в список лауреатов премии Chanel Next Prize.
Вместе с девятью другими победителями российский постановщик получит 100 тыс. евро от культурного фонда Chanel на реализацию «самых амбициозных художественных проектов».
Также Балагов сможет воспользоваться двухлетней программой наставничества от партнеров модного дома, среди которых — лондонский Королевский колледж искусств.
«Для меня большая честь быть признанным Chanel, брендом, который всегда ставит артистизм на первое место», — заявил режиссер.
Фонд Chanel вручает награду «художникам, которые пересматривают свои дисциплины» и воплощают миссию «продвигать новое и неизведанное». В 2024 году в состав жюри вошли актриса Тильда Суинтон, художница Цао Фэй, а также кураторы Легаси Расселл и Ханс Ульрих Обрист.
* Юрий Дудь признан Минюстом РФ иностранным агентом.