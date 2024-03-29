Кантемир Балагов стал лауреатом премии Chanel Next Prize

Фонд Chanel вручает награду «художникам, которые пересматривают свои дисциплины» и воплощают миссию «продвигать новое и неизведанное». В 2024 году в состав жюри вошли актриса Тильда Суинтон, художница Цао Фэй, а также кураторы Легаси Расселл и Ханс Ульрих Обрист.