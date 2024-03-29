Ресторатор Александр Сысоев запустил проект помощи белгородским заведениям

На сайте проекта можно оформить пожертвование одному из белгородских заведений (и прочитать об этих местах и их коллективах подробнее). Сейчас в проекте 15 участников, в их числе кофейни «Калипсо» и «Сахар», пиццерия StaySee, рестораны «Борщ» и «Чернозем», траттория La Villa, кондитерские «Сан-Круассан» и Fitness Cake. Скоро их количество увеличится.