Ресторатор Александр Сысоев запустил проект помощи белгородским заведениям

Сегодня в 13:34
Фото: vk.com/mechtateli_coffee

Ресторатор Александр Сысоев запустил проект «Белгород. Ест» — он поможет местным заведениям и накормит сотрудников МЧС и врачей. В разговоре с «Афишей Daily» Сысоев сказал, что белгородские рестораторы делают все возможное, чтобы сохранить коллектив и заведения, но помощь им необходима.

На сайте проекта можно оформить пожертвование одному из белгородских заведений (и прочитать об этих местах и их коллективах подробнее). Сейчас в проекте 15 участников, в их числе кофейни «Калипсо» и «Сахар», пиццерия StaySee, рестораны «Борщ» и «Чернозем», траттория La Villa, кондитерские «Сан-Круассан» и Fitness Cake. Скоро их количество увеличится.

Часть полученных денег пойдет на работу ресторанов в сложный период — аренду, зарплаты, продукты. На оставшиеся средства заведения соберут продуктовые наборы, которые самостоятельно развезут в больницы Белгородской области и сотрудникам МЧС.

Сколько денег пойдет на какие цели, компании решат самостоятельно. «Есть те, у кого есть задолженности небольшие, они их покрывают, чтобы работать и помогать горожанам, сотрудникам и врачам», — пояснил «Афише Daily» создатель проекта.

Деньги перечисляются по принципу электронных чаевых, сумму пожертвования можно указать самостоятельно. К сайту проекта подключен безопасный банковский эквайринг, средства поступят напрямую на счет выбранного заведения.

Сысоев отметил, что захотел помочь белгородским предпринимателям, наблюдая за событиями в области. В реализации задумки ему помог местный гастроблогер Дмитрий Ткаченко, который связался с заведениями города. За тестовый день проекта, когда ссылку отправляли друзьям и партнерам, чтобы проверить работу сервиса, Сысоеву и Ткаченко удалось собрать около 700 тыс. рублей.

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