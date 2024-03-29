«Кинопоиск» выпустил трейлер политического триллера «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Сервис «Кинопоиск» представил первый трейлер сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева, работавшего над «Золотым дном», «The Tелками». Премьера первых серий состоится 18 апреля.
В центре сюжета — бизнесмен Андрей Оболенский, которые против своей воли становится спойлером на выборах губернатора несуществующей Куйбышевской области.
Он должен оттянуть голоса у кандидата, который выступает против действующего губернатора Корецкого, а в последний момент сняться с выборов. Однако чем больше переплетаются интриги, тем больше Оболенский входит в роль полноценного политика.
Режиссером шоу выступил Дмитрий Тюрин («Триггер», второй сезон «Эпидемии»), а над сценарием, помимо Минаева, работал Андрей Цибульский («Триггер»).
Роли в политическом триллере исполнили Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Ася Громова, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Олег Меньшиков, Семен Штейнберг, Сергей Газаров и другие.