«Кинопоиск» выпустил трейлер политического триллера «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Сегодня в 11:46
Изображение: «Кинопоиск»

Сервис «Кинопоиск» представил первый трейлер сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева, работавшего над «Золотым дном», «The Tелками». Премьера первых серий состоится 18 апреля.

В центре сюжета — бизнесмен Андрей Оболенский, которые против своей воли становится спойлером на выборах губернатора несуществующей Куйбышевской области.

Он должен оттянуть голоса у кандидата, который выступает против действующего губернатора Корецкого, а в последний момент сняться с выборов. Однако чем больше переплетаются интриги, тем больше Оболенский входит в роль полноценного политика.

Режиссером шоу выступил Дмитрий Тюрин («Триггер», второй сезон «Эпидемии»), а над сценарием, помимо Минаева, работал Андрей Цибульский («Триггер»).

Роли в политическом триллере исполнили Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Ася Громова, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Олег Меньшиков, Семен Штейнберг, Сергей Газаров и другие.

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