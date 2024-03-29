Спикер парламента Армении поддержал получение статуса кандидата на членство в ЕС

По мнению спикера, Россия оставила Армению в одиночестве «в самый сложный период». «Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом „спасти“ в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении», — цитирует его слова «Интерфакс».