Спикер парламента Армении поддержал получение статуса кандидата на членство в ЕС

Получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе — самый правильный и желательный вариант для Армении. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян.
Он отметил, что Армения — носительница европейской демократической системы, и на самом деле страна всегда шла по пути членства в ЕС, пока ее не втянули в другую систему (ЕАЭС). По словам Симоняна, на этом пути «важен процесс», «многое нужно привести в соответствие с европейскими стандартами».
Спикер добавил, что в середине апреля Армения впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза. Он также заявил, что предстоящая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена не направлена ни против России, ни против Азербайджана.
Говоря об ОДКБ, Симонян отметил, что страна заморозила свое участие в этой организации. «Нам также интересно, готовится ли эта организация хотя бы позвонить Азербайджану и сказать, что их войска, которые стоят у Джермука, это территория ОДКБ», — сказал он.
По мнению спикера, Россия оставила Армению в одиночестве «в самый сложный период». «Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом „спасти“ в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении», — цитирует его слова «Интерфакс».
Отношения Армении и России ухудшились во время конфликта Еревана и Баку, итогом которого стал полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. Во время боев Армения запрашивала помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем, и Ереван был вынужден согласиться на условия Баку. Премьер Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно обвинил армянское руководство в сознательном разрушении отношений с РФ. По его словам, республика «под надуманными предлогами извращает историю» последних трех с половиной лет. Лавров утверждает, что именно ОДКБ отстаивал интересы Армении в тяжелых ситуациях.