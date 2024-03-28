В Москве появилась площадь строителей БАМ

Сегодня в 01:33
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

В Москве появилась площадь строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Она расположилась возле Казанского вокзала, рассказало РИА «Новости».

Там отметили, что в преддверии 50-летия БАМ территорию, расположенную вдоль южной части вокзала, назвали площадью Строителей БАМ. Соответствующее постановление в конце февраля подписали власти Москвы.

Предполагается, что новая площадь «увековечит трудовые подвиги бамовцев». Возле площади Строителей БАМ в данный момент можно найти историческое паравозное депо и фудкорт «Депо. Три вокзала».

«В числе поездов, отправляющихся/прибывающих на Казанский вокзал, есть и те, что связывают столицу России с важнейшими опорными городами БАМа — Тындой и Северобайкальском», — напомнили в РЖД.

Также в органиации отметили, что сейчас БАМ проходит масштабную реконструкцию. Она должна увеличить провозные способности магистрали.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, ее протяженность составляет 4287 км. В строительстве БАМ участвовали более 2 млн человек.

Истории БАМ посвящен курс Arzamas. На ютуб-канале Гостелерадиофонда можно найти документальный фильм 1974-года о строительстве магистрали, а на канале «Редакция»* — ленту о современной жизни БАМ.

*Ютуб-канал «Редакция» создал журналист Алексей Пивоваров, который признан Минюстом РФ иностранным агентом

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