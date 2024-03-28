Клэр Дэйнс снимется в сериале «Зверь во мне». Он выйдет на Netflix

Роттер задумал «Зверя во мне» около шести или семи лет назад. Тогда он написал оригинальный сценарий ленты, и его главным героем был мужчина. Когда материал не вызвал интереса у студий и режиссеров, сценарист переписал текст и сделал центральной фигурой истории Эгги.