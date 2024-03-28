Клэр Дэйнс снимется в сериале «Зверь во мне». Он выйдет на Netflix

Сегодня в 00:45
Фото: из соцсетей Клэр Дэйнс

Американская актриса Клэр Дэйнс, известная по фильмам «Звездная пыль» и «Тэмпл Грандин», снимется в сериале «Зверь во мне». Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix, написал Deadline.

Сериал расскажет о писательнице Эгги Виггс, которая перестала работать после смерти маленького сына, став призраком прежней себя. Однажды у героини появляется новый сосед — крупный владелец недвижимости, которого некогда подозревали в преступлении.

Много лет назад жена мужчины таинственным образом исчезла. Виггс решает узнать правду о судьбе женщины и начинает преследовать демонов очаровательного и пугающего бизнесмена, едва спасаясь от своих собственных. Поиск писательницы может привести к чьей-то смерти.

Дэйнс станет исполнительным продюсером проекта наряду с Джоди Фостер, Конаном О’Брайеном, Говардом Гордоном и Гейбом Роттером. Роттер выступит сценаристом, а Гордон, работавший ранее над «Родиной», будет шоураннером.

За создание сериала будет отвечать студия 20th Television и продакшн-компания О’Брайена Conaco. В команду шоу войдут Джефф Росс, Дэвид Киссинджер и Дэниел Перл, известный по «Американской истории преступлений».

Роттер задумал «Зверя во мне» около шести или семи лет назад. Тогда он написал оригинальный сценарий ленты, и его главным героем был мужчина. Когда материал не вызвал интереса у студий и режиссеров, сценарист переписал текст и сделал центральной фигурой истории Эгги.

После этого Роттер связался с Киссинджером, который в свою очередь заинтересовал проектом других своих коллег, в частности — Фостер. Та согласилась стать исполнительным продюсером и режиссером сериала.

При этом актриса не захотела исполнить роль Эгги Виггс и предложила ее Дэйнс. Четыре года спустя Netflix решился реализовать проект. Фостер отказалась от его режиссуры, но сохранила за собой позицию продюсера.

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