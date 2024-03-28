Над картиной будет работать Джейс Ван, автор «Астрала» и «Заклятия». Он расскажет историю о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца — обезьянку, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей.