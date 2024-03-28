Американские актеры Элайджа Вуд («Властелин колец», «Факультет») и Татьяна Маслани («Темное дитя», «Женщина-Халк: Адвокат») снимутся в хоррор-фильме «Обезьяна» — экранизации рассказа Стивена Кинга. Об этом сообщил Deadline.
Вместе с ними в проекте примут участие Тео Джеймс («Белый лотос»), Кристиан Конвери («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Колин О’Брайан («Вонка»), Рохан Кэмпбелл («Братья Харди») и Сара Леви («Шиттс-Крик»).
Над картиной будет работать Джейс Ван, автор «Астрала» и «Заклятия». Он расскажет историю о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца — обезьянку, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей.
По сюжету герои решили избавиться от игрушки, но спустя годы таинственные смерти вновь начали происходить вокруг них. Тогда отдалившимся братьям пришлось воссоединиться, чтобы найти способ уничтожить обезьяну и таящееся в ней зло.
Известно, что Джеймс сыграет в фильме взрослых близнецов, а Конвери — их же в юности. Какие роли достанутся Вуду, Маслани и другим участникам актерского состава, неизвестно.
Продюсерами картины выступят Ван, его партнер по Atomic Monster Майкл Клир, а также Джейсон Клот и Дейв Каплан из C2 Motion Picture Group. Режиссером и сценаристом ленты стал Осгуд Перкинс («Собиратель душ», «Гретель и Гензель»).