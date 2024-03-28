Телеграм добавит функцию фильтрации личных сообщений после массовых призывов к терактам

Сегодня в 22:14
Фото: Christian Wiediger/Unsplash

Основатель телеграма Павел Дуров анонсировал новую функцию мессенджера, с помощью которой пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

Новый инструмент появится в телеграме с 1 апреля. Причиной для нововведения стали массовые сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Их пользователи мессенджера начали получать за 4 дня до этого, после чего разработчики заблокировали аккаунты «тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе».

Дуров также сообщил о внедрении«решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации спама». «Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию», — заявил предприниматель.

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