Телеграм добавит функцию фильтрации личных сообщений после массовых призывов к терактам

Основатель телеграма Павел Дуров анонсировал новую функцию мессенджера, с помощью которой пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.
Новый инструмент появится в телеграме с 1 апреля. Причиной для нововведения стали массовые сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Их пользователи мессенджера начали получать за 4 дня до этого, после чего разработчики заблокировали аккаунты «тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе».
Дуров также сообщил о внедрении«решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации спама». «Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию», — заявил предприниматель.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале