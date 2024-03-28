Телеграм добавит функцию фильтрации личных сообщений после массовых призывов к терактам

Новый инструмент появится в телеграме с 1 апреля. Причиной для нововведения стали массовые сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Их пользователи мессенджера начали получать за 4 дня до этого, после чего разработчики заблокировали аккаунты «тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе».