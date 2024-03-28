Российские адвокаты запустили сайт бесплатной юридической помощи пострадавшим в «Крокусе»

Сегодня в 21:58
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Российские адвокаты запустили сайт бесплатной юридической помощи для пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила Федеральная палата адвокатов.

Она разместила ссылку на портал, где пострадавшие в результате трагедии и их близкие могут обратиться за консультацией. Адвокаты обещают помочь с оформлением документов на компенсацию, защитой имущества и опекой над детьми.

«Помимо участников событий и их семей к адвокатам могут обратиться другие граждане, которым требуется юридическая помощь в связи с последствиями этого террористического акта», — отметили представители проекта.

На сайте также можно найти рекомендации для самостоятельной защиты своих прав. В частности, там разместили информацию о том, как получить статус потерпевшего, как оформить наследство и принять участие в разбирательстве по делу о теракте.

Портал предлагает «правовые инструкции, контакты ФПА РФ и Адвокатских палат Москвы и Московской области, пресс-релизы и тематические статьи». На сегодняшний день более 400 адвокатов заявили о готовности помогать пострадавшим в «Крокусе».

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