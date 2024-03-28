Джереми Реннер борется с русской мафией в тизере третьего сезона «Мэра Кингстауна»

Стриминговый сервис Paramount + выпустил тизер третьего сезона криминального триллера «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли. Премьера новой части сериала состоится 2 июня.
В третьем сезоне в городе появляется новое лицо русской мафии, а борьба за контроль над рынком наркотиков разгорается как внутри, так и за стенами тюрьмы.
Майк МакЛаски пытается положить конец войне группировок, однако события принимают неожиданный поворот, когда его знакомый из тюремного прошлого угрожает разрушить хрупкий мир между бандами.
«Мэр Кингстауна» рассказывает о влиятельном семействе Макласки в Кингстауне, штат Мичиган, которое занимается тюремным бизнесом. На протяжении всех сезонов сериал поднимает темы системного расизма, коррупции и неравенства.
Премьера первого сезона состоялась 14 ноября 2021 года. Создателями проекта выступили актер Хью Диллон и Тейлор Шеридан, известный как сценарист фильмов «Любой ценой» и «Секарио», а также режиссер «Ветреной реки» и сериала «Йеллоустоун».