Ученые из Швейцарии выяснили, что бедность ускоряет старение мозга

Группа ученых из Швейцарии провела исследование и выяснила, что низкий доход ускоряет старение людей. Об этом стало известно из результатов работы, опубликованных в The Journal of Neuroscience.
Специалисты проанализировали данные 751 человека в возрасте от 50 до 91 года. Оказалось, что у более бедных респондентов быстрее распадалось белое вещество внутри мозга.
Эти же участники исследования показывали худшие результаты когнитивных тестов. Обеспеченные люди же продемонстрировали более развитые когнитивные способности.
Ученые решили узнать, в чем причина различий в мозге респондентов, и оценили количество волокон, отходящих от каждого нейрона. Также они проанализировали защитное покрытие этих волокон.
Эти два фактора, как выяснилось, влияют на свободу перемещения молекул по мозгу. В особенности отчетливо это было заметно по показателям, которые демонстрировали менее богатые участники исследования.
Специалисты пришли к выводу, что финансовая стабильность способствует тому, чтобы когнитивные способности снижались меньше. При этом ученые не учитывали социальные и экологические факторы жизни людей.
Они надеются, что в будущем связь между микроструктурой мозга и уровнем дохода будет изучена более детально. Для этого, как считают исследователи, нужно будет изучить данные большего числа людей.