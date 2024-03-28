Ученые из Швейцарии выяснили, что бедность ускоряет старение мозга

Сегодня в 21:02
Фото: jesse orrico/Unsplash

Группа ученых из Швейцарии провела исследование и выяснила, что низкий доход ускоряет старение людей. Об этом стало известно из результатов работы, опубликованных в The Journal of Neuroscience.

Специалисты проанализировали данные 751 человека в возрасте от 50 до 91 года. Оказалось, что у более бедных респондентов быстрее распадалось белое вещество внутри мозга.

Эти же участники исследования показывали худшие результаты когнитивных тестов. Обеспеченные люди же продемонстрировали более развитые когнитивные способности.

Ученые решили узнать, в чем причина различий в мозге респондентов, и оценили количество волокон, отходящих от каждого нейрона. Также они проанализировали защитное покрытие этих волокон.

Эти два фактора, как выяснилось, влияют на свободу перемещения молекул по мозгу. В особенности отчетливо это было заметно по показателям, которые демонстрировали менее богатые участники исследования.

Специалисты пришли к выводу, что финансовая стабильность способствует тому, чтобы когнитивные способности снижались меньше. При этом ученые не учитывали социальные и экологические факторы жизни людей.

Они надеются, что в будущем связь между микроструктурой мозга и уровнем дохода будет изучена более детально. Для этого, как считают исследователи, нужно будет изучить данные большего числа людей.

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