Вышел новый трейлер сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим

Сегодня в 19:18
Изображение: Max/YouTube

HBO представил новый трейлер сериала «Сочувствующий», в котором Роберт Дауни-младший исполнил сразу несколько ролей. Премьера семисерийного шоу состоится 14 апреля 2024 года.

Сериал, основанный на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, удостоенном Пулитцеровской премии, рассказывает о двойном агенте вьетнамского подполья и его новой жизни в качестве беженца в Лос-Анджелесе.

Помимо Дауни-младшего, в сериале также приняли участие актеры Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле, Алан Чонг и Сандра О.

Шоураннером, сценаристом и режиссером проекта выступил Пак Чхан Ук, известный по фильмам «Олдбой» и «Служанка». Производством «Сочувствующего» занимались HBO, A24 и Rhombus Media.

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