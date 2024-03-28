Британка Жасмин Пэрис стала первой женщиной в мире, преодолевшей ультрамарафон Баркли

Британская спортсменка Жасмин Пэрис стала первой женщиной в мире, которой удалось преодолеть ультрамарафон Баркли длиной в 160 км. Об этом сообщил Edinburgh Live.
Девушка стала одним из 20 участников соревнования, кому удалось добраться до финиша за установленные 60 часов. Жасмин потребовалось на завершение ультрамарафона 59 часов 58 минут 21 секунда.
Лучший результат в истории турнира показал в 2012 году американец Бретт Маун: он преодолел дистанцию за 52 часа 3 минуты 8 секунд. Победителем ультрамарафона 2024 года стал Игорь Верис со временем 58 часов 44 минуты 59 секунд.
Всего до финиша в 2024 году дошли пять спортсменов. Пройти ультрамарафон Баркли помимо Пэрис и Вериса смогли Джон Келли, Джаред Кэмпбелл и Грейг Гамильтон. Пэрис продемонстрировала пятое время.
До нее пройти ультрамарафон Баркли пытались уже несколько женщин, но они не смогли одолеть весь маршрут. Только четырем спортсменкам удалось завершить вовремя три из пяти отрезков пути: Сюзи Тиболт, Нэнси Гамильтон, Сью Джонстон и Беверли Андерсон-Эббс.
Ультрамарафон Баркли проходит в США, штат Теннеси. Он считается одним из самых тяжелых в мире. Во время него участники должны пройти 160 км по пересеченной местности. Ежегодно в гонке участвуют до 40 спортсменов, но завершить ультрамарафон вовремя за всю историю турнира получилось лишь у 20 атлетов.