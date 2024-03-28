Британка Жасмин Пэрис стала первой женщиной в мире, преодолевшей ультрамарафон Баркли

Ультрамарафон Баркли проходит в США, штат Теннеси. Он считается одним из самых тяжелых в мире. Во время него участники должны пройти 160 км по пересеченной местности. Ежегодно в гонке участвуют до 40 спортсменов, но завершить ультрамарафон вовремя за всю историю турнира получилось лишь у 20 атлетов.