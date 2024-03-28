Умер музыковед Владимир Фейертаг

Фейертаг оказал большое влияние на популяризацию джаза в СССР. С 1954 года он руководил эстрадными и джазовыми коллективами, а с 1966 года работал в Ленконцерте лектором-музыковедом по вопросам джаза, а также организовывал в Ленинграде и других городах фестивали.