Умер музыковед Владимир Фейертаг

Известный советский музыковед Владимир Фейертаг скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщил музыкант Алексей Попов в фейсбуке*.
Фейертаг оказал большое влияние на популяризацию джаза в СССР. С 1954 года он руководил эстрадными и джазовыми коллективами, а с 1966 года работал в Ленконцерте лектором-музыковедом по вопросам джаза, а также организовывал в Ленинграде и других городах фестивали.
С 1976-го Фейертаг преподавал историю джаза и популярной музыки в Ленинградском музыкальном училище, а в 1990-е начал организовывать гастроли российских артистов в Европе и США.
В 1960 году музыковед выпустил брошюру «Джаз», которая стала первой русскоязычной книгой об этом жанре. В 2000-х он выпустил книги «Джаз в России» и «Джаз. Энциклопедический справочник».
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