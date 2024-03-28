На территории Южного порта в Москве появится культурный кластер с музеями и театрами

В Москве на территории Южного порта откроют полноценный культурный кластер. Об этом заявил заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.
В бывшей промзоне появятся музеи, театры, плавучая сцена для музыкальных фестивалей, кинотеатр и амфитеатр под открытым небом. Всего планируется построить 7,39 млн квадратных метров недвижимости, из которых 4,37 млн отдадут под жилье, а 260,2 тыс. — под социальные объекты.
«Здесь возведут музей современного искусства и театр, кроме того, на территории появится лес с арт-объектами современных художников, а также различные городские пространства», — сказал Бочкарев.
Проект застройки Южного порта
Проект застройки Южного порта
Проект застройки Южного порта
Проект застройки Южного порта
Проект застройки Южного порта
Проект застройки Южного порта
Благоустройство затронет около 25 гектаров, на 2 гектарах раскинется парк. Между театром и музеем современного искусства будет пролегать улица сакуры, отметил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Сейчас развитием территории занимаются четыре компании: «Аеон Девелопмент», «Ферро-строй», Level Group и Forma. В прошлом мае они создали Ассоциацию девелоперов Южного порта.