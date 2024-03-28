На территории Южного порта в Москве появится культурный кластер с музеями и театрами

В бывшей промзоне появятся музеи, театры, плавучая сцена для музыкальных фестивалей, кинотеатр и амфитеатр под открытым небом. Всего планируется построить 7,39 млн квадратных метров недвижимости, из которых 4,37 млн отдадут под жилье, а 260,2 тыс. — под социальные объекты.