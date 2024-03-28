На территории Южного порта в Москве появится культурный кластер с музеями и театрами

Сегодня в 18:07
Фото: stroi.mos.ru

В Москве на территории Южного порта откроют полноценный культурный кластер. Об этом заявил заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

В бывшей промзоне появятся музеи, театры, плавучая сцена для музыкальных фестивалей, кинотеатр и амфитеатр под открытым небом. Всего планируется построить 7,39 млн квадратных метров недвижимости, из которых 4,37 млн отдадут под жилье, а 260,2 тыс. — под социальные объекты.

«Здесь возведут музей современного искусства и театр, кроме того, на территории появится лес с арт-объектами современных художников, а также различные городские пространства», — сказал Бочкарев.

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Проект застройки Южного порта

© stroi.mos.ru
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Проект застройки Южного порта

© stroi.mos.ru
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Проект застройки Южного порта

© stroi.mos.ru
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Проект застройки Южного порта

© stroi.mos.ru
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Проект застройки Южного порта

© stroi.mos.ru
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Проект застройки Южного порта

© stroi.mos.ru

Благоустройство затронет около 25 гектаров, на 2 гектарах раскинется парк. Между театром и музеем современного искусства будет пролегать улица сакуры, отметил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Реализовать все эти планы обещают к 2030 году.

Сейчас развитием территории занимаются четыре компании: «Аеон Девелопмент», «Ферро-строй», Level Group и Forma. В прошлом мае они создали Ассоциацию девелоперов Южного порта.

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